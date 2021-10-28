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محافظ مأرب يطلع على الأوضاع في مديرية جبل مراد المحررة

محافظ مأرب يطلع على الأوضاع في مديرية جبل مراد المحررة
الخميس ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

اطلع محافظ مأرب اللواء علي محمد طعيمان على الأوضاع العامة وأحوال المواطنين في مديرية جبل مراد بعد تحريرها.

العالم - اليمن

وتفقد اللواء طعيمان خلال زيارته للمديرية إدارة الأمن والمباني والمنشآت الحكومية، واستمع إلى شرح من قيادات السلطة المحلية بالمديرية حول جهود تطبيع الأوضاع، وتشغيل المشاريع والمرافق الخدمية.

وأكد محافظ مأرب، حرص قيادة السلطة المحلية، على استقرار الأوضاع وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين كأولوية ملحة، مشددا على أهمية تضافر الجهود للحفاظ على الأمن والاستقرار في المديرية.

وأشاد طعيمان "بالمواقف الوطنية المشرفة لأبناء مديرية جبل مراد وانحيازهم للوطن، ورفضهم لتواجد العملاء والخونة في مناطقهم، مثمنا مشاركتهم إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية في تحرير المديرية".

وأشار المحافظ إلى أن تحرير مديريات محافظة مأرب "يعد انتصارا لأبناء مأرب الذين عانوا لسنوات من إنتهاكات وجرائم العدوان ومرتزقته ونهب ثرواتهم وتهميشهم".

ونوه "بالملاحم البطولية التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية وأبناء مأرب في معركة تحرير المحافظة، وما يحققونه من انتصارات كبيرة ضد قوى العدوان والإرتزاق".

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