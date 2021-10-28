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وزير الطرق الايراني يعلن عن انطلاق مرحلة جديدة من العلاقات مع تركمنستان

وزير الطرق الايراني يعلن عن انطلاق مرحلة جديدة من العلاقات مع تركمنستان
الخميس ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

اعلن وزير الطرق واعمار المدن الايراني رستم قاسمي بان فصلا جديدا من العلاقات الاقتصادية سيبدا بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وتركمنستان.

العالم - ايران

وقال قاسمي في تصريحه الاربعاء في ختام اعمال الاجتماع الـ 16 للجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وتركمنستان حول نتيجة يومين من المحادثات بين الجانبين: ان بروتوكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه بين البلدين في ختام الاجتماع يخدم مصلحة الشعبين ويطلق فصلا جيدا من العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

واوضح بان الاتفاق يتضمن التعاون في مختلف مجالات الطاقة والنقل ومن ضمنه النقل البحري والسككي وتمهيد الارضية للتعاون في مجال التجارة التفضيلية وكذلك تطوير التعاون في المناطق الحرة خاصة منطقة سرخس (شمال شرق ايران).

ونوه كذلك الى الاتفاق على ارساء التعاون بين محافظات البلدين معلنا استعداد الشركات الايرانية للمشاركة في تنفيذ المشاريع الانمائية ومنها في مجالات الجسور والطرق والسكن وكذلك التعاون في مجالات الابحاث والمراكز العلمية والبحثية اضافة الى التعاون الرياضي والسياحي والاستفادة من خبرات الانواء الجوية.

كما لفت الى التوافقات الثقافية الحاصلة ومنها تبادل اساتذة اللغة الفارسية وتوقيع مذكرة تفاهم لقطاعات التكنولوجيا الاعلامية فضلا عن توقيع اتفاق بين شركتي سكك الحديد الايرانية والتركمنستانية.

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