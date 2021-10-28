أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس 28 اكتوبر 2021

العالم - الصحافة الايرانية

ايران ..

رئيس الجمهورية يتفقد بنفسه محطات توزيع الوقود بعد الهجوم السيبيراني .

رويش ملت ..

وزير النفط يؤكد فشل الأعداء في تحقيق أهدافهم من وراء الهجوم السيبيراني على نظام توزيع الوقود .

اطلاعات ..

مؤتمر الجوار الأفغاني بطهران يدعم تشكيل حكومة واسعة بأفغانستان والسيادة الوطنية لهذا البلد .

جوان ..

رسالة مؤتمر بلدان الجوار الأفغاني بطهران .. تشكيل حكومة شاملة هو شرط الإعتراف بطالبان .

ابتكار..

باقري مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية .. مفاوضات فيينا ستستأنف قبل نهاية شهر نوفمبر .

سياست روز ..

هجوم "داعشي" إرهابي يوقع عشرات القتلى والجرحي في محافظة ديالى شرق العراق .

عصر ايرانيان ..

إنهيار مكانة أمريكا في العالم حقيقة لايمكن إنكارها حسب محافل إعلامية أمريكية .

قدس ..

روسيا تحذر تركيا من تبعات بيع طائرات مسيرة هجومية لأوكرانيا.

كيهان ..

البيان الختامي لمؤتمر طهران .. الحل الوحيد للأوضاع بأفغانستان إيجاد نظام سياسي شامل يضم جميع الأعراق .

خراسان ..

حكومة نفتالي بينيت تصادق على مشاريع إستيطانية جديدة بالضفة الغربية رغم أجواء الإدانة الدولية .

رسالت ..

تفاقم الأجواء بين واشنطن وبكين حول تايوان .

جمهوري اسلامي ..

الرئيس التركي يؤكد أنه لم يتراجع بشأن طرد سفراء بلدان أوروبية لكنه لم يرغب بتفجير أزمة .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس

رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في افتتاحيتها ( المفاوضات النووية بين التكاليف والفوائد)..

بعد سنوات طويلة من المفاوضات وابرام اتفاق نووي يبدو واضحا اليوم ان الامر غير مجدي لسبب بسيط وهو ان القوى الغربية لم تفكر يوما في العمل بايا من تعداتها فيه. ويدور الحديث الان رغم كل ذلك عن استئناف مفاوضات فيينا لاحياء ذلك الاتفاق الذي اصطدم بطريق مسدود تماما اثر خروج امريكا من عضويته وتجاهل اوروبا لكل تعهداتها فيه.

"إن العجيب في الأمر بعد كل ذلك أن يسمح بايدن لنفسه بإلقاء مسؤولية تعثر الإتفاق النووي على كاهل إيران"

ولا ندري هل انها الوقاحة الامريكية المعهودة ام حالة عدم التركيز ام خليطا من الاثنين وراء تصريحات بايدن, ولكن في كل الاحوال هناك بون شاسع بين منطق ايران القانوني بالغاء الحظر بالكامل واختبار مصداقيته والحصول على ضمانات بعدم تكرار سيناريو الخروج من عضوية الاتفاق النووي وما طرحته ادارة بايدن مؤخرا برفض الالغاء الكامل ورفض تقديم اية ضمانات لايران وباقحام قدرات ايران وسياساتها بالمفاوضات. ان مثل هذه المفاوضات استنزافية ولا يبدو ان هناك طائل واقعي ومفيد لايران من وراءها في ظل اهداف الغرب الامر الذي يطرح تساؤلات جدية حول جدوها.

خراسان ..

كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( المصادقة على مواصلة الإحتلال)..

صادق البرلمان التركي على طلب اردوغان بتمديد مهام القوات التركية في سوريا والعراق لمدة عامين, رغم كل الانتقاداتن الداخلية التي تطالب بتحسين علاقات انقرة مع بلدان الجوار التركي .

"إن المصادقة على تمديد عمليات القوات التركية بسوريا والعراق تعني مواصلة إحتلال تركيا لأراض في هذين البلدين "

فتركيا تحتل عمليا مناطق واسعة في شمال وشمال شرق سوريا وتقيم كيانات تابعة لها متجاهلة حقوق السيادة الوطنية السورية والقانون الدولي, وتقوم بنفس الدور في مناطق بشمال العراق وكل ذلك خلف ذريعتها المعهودة بملاحقة اكراد معارضين لانقرة .

في الواقع ان طموحات اردوغان لا تتحدد بسوريا والعراق بل تمتد الى شمال افريقيا ايضا وتدخل تركيا عسكريا بليبيا نموذج لذلك, ووراء كل هذه التدخلات التركية مصالح اقتصادية وطموحات واحلام اردوغانية باحياء الدولة العثمانية .

ابرار ..

كتبت صحيفة ابرار في تقرير لها يتحدث عن ( غضب السلطات الهندية من إبتهاج طلبة بفوز باكستان ) في لعبة الكريكيت ..

فجر احتفال طلبة علوم طبية في الجزء الهندي من كشمير بفوز باكستان على الهند في تصفيات دولية للعبة الكريكت غضب السلطات المحلية بكشمير وغضب حكومة ناريندرا مودي بنيودلهي ايضا.

"السلطات الهندية بكشمير فتحت تحقيقا في إطار قانون لمكافحة الإرهاب يتهم هؤلاء الطلبة بالخيانة للوطن "

الا ان محافل سياسية كشميرية اعتبرت احتفال هؤلاء الطلبة امرا طبيعيا ومتوقعا في ظل واقع شعور السكان المسلمين بالانتماء الوطني الكشميري ومعاناتهم من الضغوط وسياسات التمييز والاضطهاد العرقي والديني من قبل السلطات الهندية .

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( المفاوضات النووية لا ينبغي أن تتحول لإستنزافية )..

لايجادل احد في حقيقة ان المباحثات والمفاوضات والحوار افضل سبيل لحل الخلافات والمشاكل في العلاقات الدولية, ولكن بشرط ان تكون المباحثات والمفاوضات هادفة اذ ..

"ليس من المنطقي أن يدخل أحد في مباحثات من دون جدول أعمال محدد وهدف واضح وخارطة طريق واضحة "

فمباحثات كهذه لن تكون سوى مضيعة للوقت واستنزاف مرفوض بالتاكيد. ان ايران اكدت بصراحة وشفافية بأن ما تريده في مفاوضات فيينا هو احياء الاتفاق النووي عبر الغاء كل اشكال الحظر, كما اكدت بحزم ووضوح بان ما تريده هو احياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 دون اقحام اية بنود وقضايا اضافية ما.

ومن هذا المنطلق على الاطراف الاخرى في هذا الاتفاق ان تأخذ ما تقوله بلادنا بعين الاعتبار بمفاوضات فيينا لان اية مماطلات في هذا الشأن ستضيع فرصة تحقيق هذا الهدف .

كيهان ..

في مقالها ( الإتحاد الأوروبي يعاقب بولندا ) كتبت صحيفة كيهان ..

في تطور جدي على صعيد أزمة الخلافات الناشبة بين الاتحاد الاوروبي وبولندا ..

"أقرت المحكمة الأوروبية غرامات بمليون يورو يوميا على بولندا لدفعها إلى الغاء قرار يرجح القوانين الداخلية على الأوروبية "

وجاء قرار المحكمة الاوروبية العليا هذا بعد تفجر جدل ساخن بين وارسو وبروكسل حول ترجيح المحكمة الدستورية البولندية للقوانين الداخلية على الاوروبية في حالة ظهور تباين وتناقض بينهما.

والواقع هو ان هناك مخاوف جدية في الاتحاد الاوروبي من ان يكون موقف بولندا هذا مجرد بداية طريق للخروج من عضوية الاتحاد خاصة بع خروج بريطانيا من عضويته وتنامي تيارات يمينية متطرفة في العديد من البلدان الاعضاء في هذا الاتحاد تدعم الخروج من عضويته .

آفتاب يزد ..

سلطت صحيفة آفتاب يزد الضوء على ظهور مؤشرات أزمة علاقات بين لبنان ومجلس التعاون الخليجي وكتبت في تقريرها

(مجلس التعاون يطالب وزير الإعلام اللبناني بالإعتذار )..

اثارت تصريحات لوزير الاعلام اللبناني الجديد جورج قرداحي بشأن اليمن غضب مجلس التعاون الخليجي خاصة السعودية والامارات .

"الأمين العام لمجلس التعاون هذا دعا الوزير قرداحي للإعتذار عن قوله إن من حق الشعب اليمني الدفاع عن نفسه "

وطالب نايف فلاح مبارك الحجرف الحكومة اللبنانية بتحيد موقفها من الموضوع . من جانبه قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ان قرداحي عبر عن رأيه الخاص هذا قبل توليه منصبه الرئاسي وان ما قاله في كل الاحوال لا يعكس موقف الحكومة البنانية .

وفي الرياض لم تستبعد اوساط مقربة من البلاط السعودي اتخاذ اجراءات خاصة ضد هذا الوزير اللبناني وربما ضد لبنان ايضا .