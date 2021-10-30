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ردا على تصريحات وزير لبناني الداعمة لليمن...

الشقيق الأكبر للحريري يطالب باستقالة الحكومة اللبنانية

الشقيق الأكبر للحريري يطالب باستقالة الحكومة اللبنانية
السبت ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

طالب بهاء الدين الحريري الشقيق الأكبر لرئيس حكومة لبنان الأسبق سعد الحريري، حكومة نجيب ميقاتي بالاستقالة وإقالة وزير الإعلام جورج قرداحي على خلفية الأزمة مع السعودية.

العالم-لبنان

وقال بهاء الحريري في تغريدة عبر "تويتر": "نشكر السعودية ودول الخليج (الفارسي) على احتضانها الجالية اللبنانية والتمييز بينهم وبين منظومة المحاصصة التي تسببت بتدهور العلاقات بين لبنان وأشقائه العرب".

واستطرد: "لذا نطالب باستقالة حكومة المحاصصة في لبنان وليس إقالة الوزير (قرداحي) فقط".

كما هاجم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري حزب الله بهذه الذريعة، وأطلق سلسلة من المزاعم الواهية والكاذبة ضد المقاومة اللبنانية، وألقى باللوم على حزب الله في التوترات بين لبنان والسعودية.

ويأتي ذلك على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وبيروت، بعد تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن السعودية، التي وصفتها الرياض بـ "الافتراءات".

واستدعت السعودية، بوقت سابق من الجمعة سفيرها لدى لبنان للتشاور، وطلبت مغادرة سفير بيروت لدى المملكة خلال الـ48 ساعة القادمة.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع من مقابلة سابقة في برنامج "برلمان الشعب"، من إنتاج قناة الجزيرة، قال فيها القرداحي إن "الحوثيين يدافعون عن أنفسهم، ولم يعتدوا على أحد"، مؤكدا ان "الحرب في اليمن عبثية، ويجب أن تتوقف".

وفي السياق نفسه رفض قرداحي الاستجابة للدعوات التي تطالبه بالاستقالة مشيرا إلى أن هذه المقابلة أجرت معه قبل تعينه الوزاري بنحو شهر.

كما أكد قرداحي أنه لم يقصد بأي شكل من الأشكال الإساءة إلى السعودية أو الإمارات، وأعرب قرداحي عن أمله في أن يكون كلامه والضجة التي أثيرت حوله سببا في إيقاف الحرب المؤذية لليمن، ولكل من السعودية والإمارات.

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