صنعاء: قرداحي وصف حرب اليمن بدقة والسعودية تنتقم منه لهزيمتها الساحقة بمأرب

وقال عامر في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان السعودية في موقفها المعلن تتدعي بانها تريد وقف الحرب وتتهم انصار الله بانها ترفض وقفها، فلماذا تثير ضجة ضد دعوة قرداحي حينما دعاهم الى وقف العدوان على اليمن، واعتبره توصيفاً دقيقاً للحالة.

واوضح عامر: ان قيادة انصار الله تثمن موقف قرداحي باعتباره كان موقفاً شجاعاً، ومعروف عن السعودية ان لديها سلوك اجرامي وعدواني وتقمع اي صوت حتى ولو كان سعودياً، كخاشقجي حينما كان مؤيداً لمحمد بن سلمان ونظّر العدوان على اليمن، وعندما اختلف مع بن سلمان قطّعه بالمناشير.

واعتبر عامر، رغم ان قرداحي وصف الحرب في اليمن بالعبثية، الا ان انصار الله تصفها بحرب عدوانية ممنهجة لمصلحة امريكا وكيان الاحتلال الاسرائيلي، مبيناً ان الغضب السعودي من تصريحات قرداحي جاء نتيجة انها تعاني من فشل شديد في اليمن، ومن ازمة داخلية وخارجية على مستوى الاقليم فهي تخسر على كل مستويات الاحداث باليمن ولبنان والعراق، ولديها فضائح بالتزامن مع اثارتها للضجة، خاصة بعد انشقاق احد القيادات عن النظام السعودية الذي كشف عن المستور.

واضاف عامر، ان السعودية تواجه هزيمة ساحقة في محافظة مأرب وتحاول ان تفرض عضلاتها على حكومة لبنان الحديثة لتحدث انتصاراً، مشيراً الى ان القضية اوسع من ذلك وان انصار الله تصف الهجمة السعودية بالعدوان على لبنان، التي تحاول ان تستجمع تحالفاً معها كالبحرين والامارات والكويت لسحب سفرائهم من لبنان.