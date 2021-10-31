مقتل وإصابة 3 إرهابيين في كركوك واعتقال آخر في الانبار

العالم-العراق

وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان، إن "اللواء الآلي الثاني الفرقة الآلية شرطة اتحادية بالاشتراك مع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبإشراف مباشر من قائد الفرقة الالية، تمكنوا من قتل احد الإرهابيين وجرح اثنين منهم بإصابة مؤكدة".



وأوضح البيان، إن "العملية جاءت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تفيد بمحاولة تعرض الارهابيين للقرى والقطعات ضمن قاطع عمليات كركوك، حيث أُعدت خطة تم خلالها نشر عدة كمائن في قرية "الحمضية" التابعة لناحية الرياض ، تم فيها قتل احد الارهابيين وكانت بحوزته رمانات يدوية ومخازن سلاح M16 ومواد متفجرة، فضلا عن جرح إثنين من الارهابيين مازال البحث جار عنهما".

القبض على احد الارهابيين في الانبار

وفي الانبار، أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، القبض على احد الارهابيين ما بين الرمادي والرطبة بمحافظة الانبار.

وقالت الخلية في بيان، انه "استناداً الى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي اكدت مسعى احد الارهابيين للدخول الى قضاء الرطبة بالانبار وعلى ضوء ذلك وبالتنسيق والتعاون مع استخبارات امرية وتموين ونقل الفرقة تم نصب كمين محكم له في سيطرة ٧٠ على الطريق الرابط بين الرمادي والرطبة تم القاء القبض عليه".

واضاف البيان، انه "احد الارهابيين الذين قاتلوا مع عصابات داعش الارهابية ضد القوات الامنية ابان معارك التحرير ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة ٤ إرهاب".