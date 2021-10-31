بوحبيب يشدد حرص لبنان على علاقات جيدة مع الدول العربية

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وشكر بوحبيب، في اتصال هاتفي اليوم الاحد مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، كافة الجهود المبذولة لاحتواء التصعيد، والتخفيف من حدة الازمة الراهنة.

مشددًا على أهمية التواصل والتلاقي، مع كافة الأشقاء الخليجيين والعرب، وحرص ​لبنان​ على أطيب العلاقات معهم، بما يخدم مصلحة الجميع.

وفي حين ان قطر لم تفعل كالرياض وبعض العواصم الخليجية التي قطعت علاقاتها مع بيروت، لكنها دعت، الحكومة اللبنانية، ودعت الى ما اسمته "اتخاذ الإجراءات اللازمة" بشأن تصريحات جورج قرداحي، من أجل تهدئة الأوضاع وللمسارعة في رأب الصدع بين الأشقاء، بحسب تعبيرها.