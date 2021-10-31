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دعوة لسد ‏‏الفراغات بين البيشمركة والجيش العراقي

دعوة لسد ‏‏الفراغات بين البيشمركة والجيش العراقي
الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

دعت تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى سد "‏‏الفراغات الأمنية" بين البيشمركة والجيش.

العالم - العراق

وقالت التنظيمات في بيان، إنه "‏في ‏الوقت الذي تعرضت له قوات البيشمركة بمرتفعات (زوركة ‏زراو) ‏التابعة لناحية بردي ضمن محافظة كركوك الى هجوم لارهابيي "داعش"، والذي استشهد ‏فيه مع شديد ‏الاسف اثنان من مقاتلي البيشمركة الابطال واصابة عدد اخر ‏بجروح، الا ان بعض ‏القوى والاطراف التركمانية والعربية العراقية ‏بدلا عن ادانة هذا العمل الارهابي‏، قامت باصدار بيان بالضد ‏من قوات البيشمركة وقرار للقائد العام ‏للقوات المسلحة العراقية، تضمن الاعلان فيه ‏انها ضد تشكيل قوة مشتركة بين ‏البيشمركة والجيش العراقي".

وأضافت أن "رفض مبدأ (الشراكة والتنسيق) من اجل ‏حماية ارواح وممتلكات ‏المواطنين بجميع قومياتهم هو بحد ذاته يثبت ان تلك ‏السياسات لا تخدم ‏مكونات كركوك بل تخدم اجندات طائفية لا غير ويزعزع استقرار المجتمع المتآخي في كركوك".

ودعت التنظيمات وفق البيان القائد العام للقوات المسلحة العراقية الى "الاسراع في سد ‏‏الفراغات الامنية بين قوات البيشمركة وقوات الجيش العراقي كون ‏ارهابيي "‏داعش" يستغلون هذه الفراغات ويشكلون تهديداً على ارواح ‏وممتلكات ‏المواطنين وامن كركوك"، معتبرة أن "سد الثغرات والفراغ يتم بتشكيل قوة ‏مشتركة في تلك ‏الحدود لتعزيز الوضع الامني ووأد اوهام الارهابيين ‏في زعزعة امن واستقرار المحافظة وارعاب مواطنيها".

وكان مصدر أمني أفاد، أمس السبت، بمقتل اثنين من عناصر البيشمركة بهجوم مسلح قرب محافظة كركوك.

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