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تعرف على ملف يسجل كل ما تقوم به في حاسوبك

تعرف على ملف يسجل كل ما تقوم به في حاسوبك
الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

كل ما يحدث على الحاسوب يتم تسجيله بشكل إفتراضي على مستويات مختلفة حيث يتم تسجيل مختلف النشاطات مثل سجل المساعد الصوتي “Cortana”.

العالم-علوم وتكنولوجيا

وسجل محرك البحث على صفحات الويب وسجل متصفح Microsoft Edge وسجل بكل البرامج و التطبيقات التي تم فتحها على الحاسوب وتكمن المشكلة إذا كنت تستعمل حاسوب في مقهى للإنترنت أو كنت تشترك في الحاسوب مع أحد أخر لذلك سنتعرف في تلك التدوينة على طريقة حذف سجل التصفح من أجل الحفاظ على الخصوصية.

ملاحظة : يمكنك الوصول إلى سجل النشاطات على الويندوز بسهولة تامة عن طريق الدخول إلى Recent Folders من متصفح الملفات.

لحذف سجل النشاطات بكل بساطة تقوم بالدخول إلى إعدادات الويندوز عن طريق قائمة إبدأ وبعد ذلك تقوم بالدخول إلى إلى إعدادات سجل النشاطات”Activity History” ثم تقوم بالضغط على Clear في النافذة على اليمين كما في الصورة.

ملاحظة : إذا وجد أكثر من حساب مرتبط بالحاسوب فتأكد من تسجيل الدخول بالحساب الذي تريد حذف سجل النشاط الخاص به.

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