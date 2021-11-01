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ائتلاف 14 فبراير البحريني يتضامن مع جورج قرداحي

ائتلاف 14 فبراير البحريني يتضامن مع جورج قرداحي
الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلن المركز الإعلامي في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير تضامنه مع وزير الإعلام اللبناني «جورج قرداحي».

العالم- البحرين

ووجه المركز الإعلامي في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير لقرداحي تحية إكبار وإجلال على مواقفه المشرفة التي استنكر فيها العدوان السعودي على اليمن، والذي وصفه بالحرب العبثية التي يجب إيقافها، وذلك في تصريح سابق له.

يذكر أن النظامين السعودي والبحريني وعددًا من الدول الخليجية قد عمدوا إلى طرد السفراء اللبنانيين لديهم، واستدعوا سفراءهم في لبنان على خلفية هذه التصريحات، وفق زعمهم.

هذا وأوقف النظام السعودي جميع الواردات اللبنانية إلى السعودية، في ظل تدهورٍ سريعٍ للأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

وكان وزير الإعلام اللبناني «جورج قرداحي» قد قال في تصريحاتٍ سابقة إن جماعة «أنصار الله» تدافع عن نفسها ضد الاعتداءات، واصفًا الحرب في اليمن بالعبثية والتي يجب أن تتوقف.

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ائتلاف 14 فبراير البحريني يتضامن مع جورج قرداحي

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