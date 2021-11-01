"أريج": المستوطنون ينهجون نهجا جديدا في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية

العالم-فلسطين

وبيّن "جاد"، في تصريحات له خلال لقائه عددا من الصحفيين، اليوم الاثنين، أن المستوطنين نهجوا نهجا جديدا في الاستيلاء على الأراضي من خلال إنشاء بؤر رعوية، وعلى الأخص في منطقة غور الأردن، حيث أقيمت 21 بؤرة استيطانية بشكل غير قانوني في المنطقة.



وكشف عن إصدار الاحتلال ومنذ احتلال الضفة الغربية 113 أمرا عسكريا خاصا لإنشاء 23 مستوطنة صناعية على ما مساحته 19831 دونما، إضافة إلى كشف الاحتلال عن مخططات لإنشاء 35 مستوطنة صناعية أخرى في الضفة الغربية على ما مساحته 25073 دونما من الأراضي الفلسطينية.



وتطرق إلى الاستيلاء على الأراضي بذريعة التحجير والتعدين، مشيرا إلى إنه في تشرين الأول من العام 2021 أعلن الاحتلال عن إيداع "مخطط تنظيم إقليمي" لمناطق التعدين والتحجير لحجر النشر، يستهدف 14739 دونما في المنطقة المصنفة "ج" في الضفة الغربية.



ولفت إلى أن الاحتلال أعلن عن 140 موقعا كمحمية طبيعية في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وهدم ما يزيد على 250 مسكناً، وما يزيد على 450 منشأة (بركسات حيوانية، ومخازن، ومحلات تجارية) بدعوى عدم الترخيص، بالإضافة لإخطار أكثر من 350 منزلا ومنشأة أخرى بالهدم.



وقال إنه تم تسجيل أكثر من 760 اعتداء نفذته جماعات من المستوطنين، واستهدفت الأراضي والممتلكات والثروة الحيوانية والزراعية وحتى المدنيين الفلسطينيين، وألحقت خسائر فادحة.



وبين أن مساحة المستوطنات تبلغ 542 كم مربعا، وطول الطرق الالتفافية 946 كم.