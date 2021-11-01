الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي يغادر القاهرة

العالم-فلسطين

وأجرى القائد النخالة، خلال زيارته للقاهرة، عدة لقاءات هامة مع المسؤولين المصريين في مقدمتهم رئيس جهاز المخابرات العامة الوزير عباس كامل.

وكان القائد النخالة، برفقة وفد من الجهاد الإسلامي، قد ألتقيا، السبت الماضي، وزير المخابرات العامة المصرية عباس كامل للتباحث حول آخر تطورات الأوضاع في فلسطين.

وتلقى القائد النخالة، دعوة رسمية من قبل المسئولين المصريين، بعد الإنجاز الذي حققه أسرى حركة الجهاد في سجون العدو، وإعلان الحركة استعدادها للدخول في مواجهة عسكرية لنصرتهم.

في سياق متصل، رأى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، القائد زياد النخالة، أنّ "إنهاء حصارِ غزة ليس منّة من أحد، وهو ليس مسألة تخضع للتفاوض أوِ الابتزاز السياسيّ.

وأكّد في الذكرى السادسة والعِشرين لاستشهاد فتحي الشقاقي على أنَّ "إعادة إعمار ما دمّره العدوان في غزة، مسؤولية كلّ الدول التي دعمت العدوان والدول التي طبعت وتسعى للتطبيع".

النخالة شدد على تعزيز المقاومة ووحدتها على امتداد فلسطين، وجدد الدعوة إلى "وقف إضاعة الوقت فلسطينياً بالعجز أمام تغوّل الاستيطان ومصادرة الأراضي والانتهاكات في القدس والمسجد الأقصى".

وكانت مصادر إعلامية مصرية كشفت، النقاب عن تسهيلات مصرية كبيرةٍ تتعلق في تنقل المسافرين الفلسطينيين من قطاع غزة (ذهاباً وإياباً)، يأتي ذلك في ظل إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي انهاء حالة الطوارئ في البلاد، والتي دامت أكثر من 4 سنوات.

وبينت المصادر الفلسطينية والمصرية المتطابقة "أن الجهات الأمنية المصرية اتخذت قرارات إيجابية مهمة تتعلق بتيسير سفر الفلسطينيين من قطاع غزة"، مشيرةً إلى أن القرارات تشمل إزالة عددٍ من الحواجز والكمائن، التي تعيق تنقل الفلسطينيين تجاه مطار القاهرة.