الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١
٠٦:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

تسجيل 10 وفيات و262 إصابة جديدة بكورونا في سوريا

تسجيل 10 وفيات و262 إصابة جديدة بكورونا في سوريا
الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة السورية الاثنين تسجيل 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 95 حالة ووفاة 10 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

العالم-سوريا

وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 43666 شفيت منها 26468 وتوفيت 2576حالة.

وسجلت أول إصابة بالفيروس في سوريا في الثاني والعشرين من آذار من العام الماضي وأول وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

وتوزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الإثنين 1 تشرين الثاني 2021 في سوريا:

الإصابات:

٤٦ في حلب

٤٣ في دمشق

٤٠ في حمص

٣٥ في طرطوس

٣٠ في اللاذقية

٢٩ في درعا

٢٢ في ريف دمشق

٧ في حماة

٥ في القنيطرة

٣ في السويداء

٢ في الحسكة

الشفاء:

٢٧ في اللاذقية

٢٥ في حلب

٢٤ في دمشق

٣ في السويداء

٣ في درعا

٢ في طرطوس

٢ في ريف دمشق

٢ في حمص

٢ في حماة

٢ في الحسكة

٢ في دير الزور

١ في القنيطرة

الوفاة:

٣ في دمشق

٢ في اللاذقية

٢ في حلب

١ في حماة

١ في حمص

١ في السويداء

روابط ذات صلة

سوريا تسجل 7 وفيات و260 إصابة جديدة بكورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وسط تهديدات تركيا بشن عملية عسكرية.. انباء عن تنفيذ القوات الروسية تدريبات شمال شرق سوريا

اعتبارا من اليوم.. رفع سعر الغاز المنزلي في سوريا.. تعرف على السعر الجديد

عضو بالرئاسي الليبي يطرح مبادرة لإنهاء الخلاف حول الانتخابات

تسجيل 10 وفيات و262 إصابة جديدة بكورونا في سوريا

سوريا.. مسيّرة تركية تعتدي على مناطق سكنية شمالي الرقة

مصر تسجل 951 إصابة جديدة بكورونا و60 وفاة