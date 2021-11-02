ضبط أكثر من 1200 كغم من المخدرات جنوب شرق إيران

العالم - إيران

وقال العميد طاهري في هذا الصدد: ان شرطة مكافحة المخدرات حصلوا على معلومات استخبارية تفيد بان عصابة مسلحة ومنظمة تنوي نقل شحنة كبيرة من المخدرات من مدينتي "سراوان" و "سيب وسوران" وتهريبها الى داخل المحافظة ومناطق وسط البلاد.

واوضح ان رجال شرطة مكافحة المخدرات نصبوا كمينا للعصابة المسلحة التي كانت تستقل سيارتين من طراز بيجو 405 واخرى من نوع رينو L90 في احد المحاور الجنوبية المحافظة.

واشار قائد شرطة محافظة سيستان وبلوشستان، ان افراد عصابة التهريب تجاهلوا التحذيرات التي اطلقها رجال الشرطة بالتوقف، وقاموا بتغيير مسارهم الى طريق فرعي ومن ثم هربوا الى مرتفعات المنطقة، تاركين المركبات التي تحمل شحنة المخدرات.

واوضح العميد طاهري انه تم اعتقال 4 مهربين وضبط 1202 كغم من مادة الافيون مع بندقية هجومية وكمية من العتاد الحربي.