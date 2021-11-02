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حزب الله يُقاضي فارس سعيد والقوات اللبنانية

حزب الله يُقاضي فارس سعيد والقوات اللبنانية
الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

حزب الله يقاضي النائب السابق فارس سعيد و القوات اللبنانة حول اتهام الحزب بمشاركته في انفجار مرفا بيروت.

العالم_لبنان

نقل موقع العهد الإخباري انه متابعةً للمسار القضائي الذي يسلكه حزب الله ضدّ كلّ مفترٍ ساق بحقّه تلفيقات لا أدلة عنها عن مسؤوليته في جريمة تفجير مرفأ بيروت،فإنه النائب السابق فارس سعيد من المفترض أن يمثل غدًا في الجلسة لدى قاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصور التي حدّدت بناء على الشكوى التي تقدّم بها الحزب سابقًا وتبلّغها في 1/4/2021.
كما علم العهد من مصادره الخاصة أن حزب الله تقدّم أيضًا بدعوى قضائية ضدّ موقع القوات اللبنانية الالكتروني و12 كاتبًا فيه، وقد عيّنت محكمة المطبوعات جلسة غدًا للغاية، على خلفية التلفقيات التي روّج لها في جرمة المرفأ.

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