الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١
٠٢:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

غوتيريش يعرب عن قلقه إزاء الوضع في إثيوبيا

غوتيريش يعرب عن قلقه إزاء الوضع في إثيوبيا
الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يشعر بقلق عميق إزاء تصاعد العنف في إثيوبيا وإعلان حالة الطوارئ.

العالم-افريقيا

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان إن "غوتيريش يشعر بقلق عميق إزاء تصاعد العنف في إثيوبيا والإعلان الأخير لحالة الطوارئ".

وأضاف: "استقرار إثيوبيا والمنطقة الأوسع على المحك"، مشيرا إلى أن "غوتيريش كرر دعوته إلى وقف فوري للأعمال العدائية، ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود، وإجراء حوار وطني شامل لحل الأزمة".

هذا وأعلنت الحكومة الفدرالية في إثيوبيا، في وقت سابق يوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في البلاد بعد بدء متمردي إقليم تيغراي الزحف باتجاه العاصمة أديس أبابا.

وفي وقت سابق من الثلاثاء دعت الحكومة سكان العاصمة إلى التسلح على خلفية التقدم الميداني للمتمردين، وطلبت السلطات في أديس أبابا من الأهالي تسجيل الأسلحة وإعداد الدفاعات.

واندلعت الحرب شمال إثيوبيا قبل 11 شهرا بين القوات الاتحادية الإثيوبية وقوات موالية لـ"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، التي تسيطر على الإقليم.

ولقي الآلاف حتفهم وفر الملايين من منازلهم وامتد الصراع إلى إقليمي أمهرة وعفر وأورومو المجاورة.

روابط ذات صلة

اثيوبيا تنفذ غارة جديدة هذا الاسبوع على عاصمة تيغراي

غوتيريش يعرب عن قلقه بشان طرد موظفين أممين من إثيوبيا

اثيوبيا... البرلمان يوافق على تشكيل حكومة رئيس الوزراء الثانية

اثيوبيا..تنصيب رئيس الوزراء أبيي أحمد لولاية جديدة مدّتها خمس سنوات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

غوتيريش يعرب عن قلقه إزاء الوضع في إثيوبيا

هجوم صاروخي إٍسرائيلي على منطقة في ريف دمشق

بالتزامن مع تصاعد توتر العلاقات الجزائرية المغربية... مصرع سائقين جزائريين في الصحراء الغربية في قصف للجيش المغربي

انطلاق مناورات في تركيا بمشاركة مراقبين من 4 دول عربية

أول لقاء لبينيت مع الأمين العام للناتو

واشنطن تقول إنها لا تعتزم إنهاء التواجد العسكري في الشرق الأوسط