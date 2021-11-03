شاهد.. أمريكا تسعى لإستفزاز ايران لهذا السبب

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وأضاف محمدي قائلاً:"هذا الامر سينعكس على مستوى المياه الدولية والملاحة الدولية ولهذا السبب دور حرس الثورة الإسلامية مياه الإقليمية والدولية له ايجابيات بإيجاد الإستقرار والامن وللتجارة بشكل أمن".

وتابع محمدي بانه على جيراننا ان يكونوا مع ايران في ايجاد استقرار بدل ان يكونوا في صف دولة مغامرة وشريرة مثل أمريكا لإيجاد عدم الثبات والإستقرار في منطقتنا.

وأكد محمدي على أن هذه العملية هي نموذج للمغامرة الأمريكية واطلب من الجهات المعنية في ايران ان ترسل رسالة احتجاجية الى مجلس الامن الدولي لإدانة هذه العملية.

وافاد مصدر مطلع اليوم الأربعاء بان ابطال القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية تمكنت من احباط محاولة قرصنة لسرقة النفط الايراني والتي تمت بدعم من الاسطول الامريكي، في بحر عمان .

وفي تفاصيل الخبر فقد تم احباط عملية قرصنة لناقلة نفط إيرانية تحمل مشتقات نفطية في مياه بحر عمان ونقل شحنتها الى سفينة أخرى وتوجيهها إلى جهة مجهولة.

لكن طيران الجيش التابع لحرس الثورة الاسلامية قام مباشرة بعملية معاكسة ونفذ عملية انزال على ناقلة النفط آنفة الذكر والسيطرة عليها وتوجيهها الى المياه الإقليمية الايرانية .

بعد ذلك بادرت القوات الامريكية الى ملاحقة ناقلة النفط باستخدام عدة مروحيات وقطع حربية، لكن هذه المحاولة ايضا باءت بالفشل بفضل استبسال عناصر حرس الثورة .

ولم تتوقف المحاولات الامريكية عند هذا الحد حيث اقحمت عدة قطع اخرى لحسم الامر لصالحها وبذلت مساعي حثيثة لقطع الطريق امام ناقلة النفط الا ان جميع المحاولات باءت بالفشل .

يشار الى ان ناقلة النفط موجودة حاليا في المياه الإقليمية لبلادنا الحبيبة .