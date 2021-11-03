أول تعليق أمريكي على إحباط ايران قرصنة ناقلتها في بحر عمان

العالم- الأميركيتان

وقال الأسطول الخامس البحري الأمريكي إنه لم يتلقي أي تقرير بخصوص الحادث و ليس لديه أية معلومات ليقدمها.

يذكر أنه تم احباط عملية قرصنة لناقلة نفط إيرانية تحمل مشتقات نفطية في مياه بحر عمان ونقل شحنتها الى سفينة أخرى وتوجيهها إلى جهة مجهولة.

لكن الطيران التابع لحرس الثورة الاسلامية قام مباشرة بعملية معاكسة ونفذ عملية انزال على ناقلة النفط آنفة الذكر والسيطرة عليها وتوجيهها الى المياه الإقليمية الايرانية .

بعد ذلك بادرت القوات الامريكية الى ملاحقة ناقلة النفط باستخدام عدة مروحيات وقطع حربية، لكن هذه المحاولة ايضا باءت بالفشل بفضل استبسال عناصر حرس الثورة .

ولم تتوقف المحاولات الامريكية عند هذا الحد حيث اقحمت عدة قطع اخرى لحسم الامر لصالحها وبذلت مساعي حثيثة لقطع الطريق امام ناقلة النفط الا ان جميع المحاولات باءت بالفشل .

يشار الى ان ناقلة النفط موجودة حاليا في المياه الإقليمية الإيرانية .