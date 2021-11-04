عصابة مسلحة تهدد بإسقاط رئيس وزراء هايتي

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وقال زعيم العصابة شيريزييه إنه مستعد لإقصاء رئيس الوزراء من السلطة "حتى إن كان ثمن ذلك إراقة الدماء"، مضيفا أن عصابته تقف ضد "5% من الناس الذين يمتلكون 95% من ثروة البلاد".

وتتهم العصابات رئيس الوزراء بتنظيم اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في يوليو الماضي، بناء على اتصالات هاتفية لهنري بأحد المشتبه بهم في الهجوم على مقر رئيس الدولة.

وعلى إثر اغتيال مويز باتت هايتي على أعتاب أزمة سياسية، حيث وقع الرئيس مويز قبل يوم من اغتياله مرسوما بتعيين هنري رئيسا للوزراء، لكنه لم يتمكن من تولي مهامه الجديدة قبل اغتيال مويز.

ووافق رئيس الوزراء السابق كلود جوزيف على التنحي من رئاسة الحكومة لتفادي أزمة بينه وبين هنري الذي أصبح رئيسا للوزراء بعد أسبوعين من ذلك.