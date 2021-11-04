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الرئيس الايراني: يجب مقارعة الاستكبار في كافة الساحات

الرئيس الايراني: يجب مقارعة الاستكبار في كافة الساحات
الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الجمهورية اية الله "سيد ابراهيم رئيسي"، ان مقارعة الاستكبار ينبغي ان تتجسد فضلا عن الساحات الثقافية وركائزها، في المجالات الاقتصادية ايضا.

العالم- ايران

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى عصر اليوم الخميس، بين رئيس الجمهورية وجمع من رجال الدين والنخب وعوائل الشهداء الجليلة في محافظة سمنان (وسط).

وحيّا اية الله رئيسي الذكرى السنوية ليوم مقارعة الاستكبار ويوم الطالب في ايران؛ مؤكدا على اهمية الاستقلال الاقتصادي لتحقيق الانتصارات في مواجهة الاجانب.

واستدل في هذا السياق، بتوجيهات قائد الثورة الاسلامية حول تطوير الانتاج المحلي والمضي على نهج الاقتصاد المقاوم؛ لافتا بان تاكيد سماحته على رفع العراقيل ودعم الانتاج الوطني يصب في مسار مقارعة الاستكبار.

واستطرد رئيس الجمهورية : ان تطوير الصناعات الصاروخية والطيران المسير والاجهزة العسكرية يعزز القوة الردعية امام غطرسة الاعداء؛ بينما يسهم المزارعون واصحاب الزراعة الرعوية والصناعات ورواد الاعمال، في تعزيز الاستقلال الاقتصادي وبلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي وبالتالي ضمان عدم تبعية البلاد الى الاستكبار.

يذكر، ان رئيس الجمهورية بدا صباح اليوم، زيارة لمحافظة سمنان يرافقه 5 وزراء، لتفقد عمليات انجاز المشاريع البنيوية المختلفة والتعرف عن كثب على مشاكل المواطنين في هذه المحافظة ومطالبهم.

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