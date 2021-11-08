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الرئيس المصري يدين محاولة اغتيال الكاظمي

الرئيس المصري يدين محاولة اغتيال الكاظمي
الأحد ٠٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش

أدان الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي"، ودعا الأطراف العراقية إلى التهدئة والتكاتف من أجل الحفاظ على استقرار الدولة.

العالم - مصر

وكتب السيسي عبر "فيسبوك" صباح اليوم الأحد: "تابعت بقلق بالغ أنباء محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فجر اليوم وإذ أدين هذه المحاولة الغاشمة أدعو الله أن يحفظه وأن يتحقق الأمن والاستقرار للعراق وشعبه".

وأضاف: "كما أدعو كافة الأطراف والقوي السياسية بالعراق إلى التهدئة ونبذ العنف والتكاتف من أجل الحفاظ على استقرار الدولة وتحقيق آمال الشعب العراقي الشقيق".

من جانبها، قالت الخارجية المصرية، في بيان لها أن مصر تعرب "بأشد العبارات عن إدانتها واستنكارها" لمحاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها الكاظمي، مؤكدة "وقوفها مع العراق الشقيق ضد كل ما يُهدد أمنه واستقراره، أو ينال من تماسك جبهته الداخلية".

وشدد البيان على ثقة مصر بأن "تلك الأعمال الإرهابية البائسة لن تُثني العراق الشقيق عن استكمال مسيرة الإنجازات الوطنية، والتي كان آخرها عقد الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي".

ودعت القاهرة جميع الأطراف العراقية إلى "ضبط النفس، وتغليب المصلحة الوطنية بهدف الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة العراق الشقيق".

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