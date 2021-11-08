اتهام جزائري بتنفيذ هجوم بسكين على شرطي فرنسي

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وكان وزير الداخلية جيرالد دارمانين قد أبلغ أن شرطيا أصيب بعد أن تعرض لهجوم بالسلاح في كان جنوبي فرنسا وتم "تحييد" المهاجم.

وبحسب تلفزيون "بي.إف.إم" وصحيفة "لو فيغارو" اقترب المجهول من مبنى المفوضية، وفتح باب سيارة الشرطة وطعن ضابط إنفاذ القانون الذي كان يقود سيارته.

وتشير القناة التلفزيونية إلى أن السائق لم يصب بأذى بفضل السترة الواقية من الرصاص.

دار المهاجم حول السيارة وحاول مهاجمة الشرطي الثاني. في هذا الوقت، تم استخدام السلاح من قبل الشرطة كدفاع عن النفس.

وقال محافظ مدينة كان (مقاطعة ألب ماريتيمز) ديفيد لينار إن ملابسات الهجوم قيد التحقيق.