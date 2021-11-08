شعب البحرين يتضامن مع اليمن ولبنان في حراكه الغاضب 

العالم- البحرين

وفي هذا السياق انطلقت في بلدة القدم منذ أيام مسيرة غاضبة تضامنًا مع شعب اليمن ورفضًا للعدوان عليه، حيث طالب المتظاهرون بوقف الحرب العبثية التي يشنها التحالف السعودي على أبنائه، كما رفعوا الشعارات الرافضة للتطبيع مع الصهاينة، وداسوا العلم الصهيوني بأقدامهم.

هذا وأعرب المتظاهرون عن تضامنهم مع لبنان ووزير إعلامه «جورج قرداحي» وحملوا العلم اللبناني، رافضين الهجوم الكبير من نظام آل سعود وآل خليفة وبعض الدول الخليجية عليه، وطردهم سفرائه من أراضيهم، بسبب موقف قرداحي من حربهم العبثية على اليمن.

ويتواصل الاعتصام الدائم في بلدة السنابس التضامني مع معتقلي الرأي تسمكًا بحقهم بنيل الحرية، في وقت ازدانت فيه جدران بلدتي أبو صيبع والشاخورة بالعبارات الثورية رفضًا للتطبيع.

وفي النويدرات ملأت الجدران الشعارات التضامنية مع الرمز المعتقل المضرب عن الطعام منذ أكثر من 120 يومًا «الدكتور عبد الجليل السنكيس».