الإثنين ٠٨ نوفمبر ٢٠٢١
٠٩:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شعب البحرين يتضامن مع اليمن ولبنان في حراكه الغاضب 

شعب البحرين يتضامن مع اليمن ولبنان في حراكه الغاضب 
الإثنين ٠٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

لا تنحصر عناوين حراك شعب البحرين الغاضب في مطالبه المحقة، ومنها رفض التطبيع والإفراج عن المعتقلين، بل تتعداها إلى ما يعني الأمة العربية والشعوب التي يحاربها الاستكبار بشكل خاص.

العالم- البحرين

وفي هذا السياق انطلقت في بلدة القدم منذ أيام مسيرة غاضبة تضامنًا مع شعب اليمن ورفضًا للعدوان عليه، حيث طالب المتظاهرون بوقف الحرب العبثية التي يشنها التحالف السعودي على أبنائه، كما رفعوا الشعارات الرافضة للتطبيع مع الصهاينة، وداسوا العلم الصهيوني بأقدامهم.

هذا وأعرب المتظاهرون عن تضامنهم مع لبنان ووزير إعلامه «جورج قرداحي» وحملوا العلم اللبناني، رافضين الهجوم الكبير من نظام آل سعود وآل خليفة وبعض الدول الخليجية عليه، وطردهم سفرائه من أراضيهم، بسبب موقف قرداحي من حربهم العبثية على اليمن.

ويتواصل الاعتصام الدائم في بلدة السنابس التضامني مع معتقلي الرأي تسمكًا بحقهم بنيل الحرية، في وقت ازدانت فيه جدران بلدتي أبو صيبع والشاخورة بالعبارات الثورية رفضًا للتطبيع.

وفي النويدرات ملأت الجدران الشعارات التضامنية مع الرمز المعتقل المضرب عن الطعام منذ أكثر من 120 يومًا «الدكتور عبد الجليل السنكيس».

روابط ذات صلة

الإندبندنت: البحرين تتسبب بضرر بيئي لا يمكن إصلاحه في اليمن

ندوة إفتراضية حول إسقاط الجنسية في البحرين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إصابة مواطنة لبنانية بشظايا صواريخ الاحتلال التي استهدفت سوريا

في أول زيارة له إلى اليمن...ليندركينغ يصل عدن

بالفيديو.. تفاصيل تصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي في سماء حمص

"طالبان" باكستان تتفق مع الحكومة على وقف شامل لإطلاق النار

قائد مجموعة متمردة في إثيوبيا يتوقع انتصارا "قريبا للغاية"

تقدم الجيش واللجان الشعبية في عدة محاور نحو مدينة مأرب