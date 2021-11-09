امير عبداللهيان: سنواصل تعزيز قدراتنا الدفاعية بقوة

العالم - ايران

وفي بداية هذه المباحثات اطمأن وزير الخارجية الفرنسي عن الحالة الصحية لوزير الخارجية الايراني وتمنى للدكتور أمير عبد اللهيان الشفاء العاجل.

وشكر وزير الخارجية الايراني وزير الخارجية الفرنسي على سؤاله عن صحته وأشار إلى أن حكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية لديها نهج عملي وموجه نحو النتائج في العلاقات الثنائية والمحادثات النووية ايضاً، وأعرب عن أمله في أن تؤدي المشاورات بين طهران وباريس الى دفع التعاون بين البلدين قدماً.

واعتبر أمير عبد اللهيان إيران وفرنسا لديهما امكانيات كبيرة، وقال إن إيران مستعدة لتعزيز العلاقات الثنائية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وأنه يمكن تعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

وفي هذا الاطار، أشار الجانبان إلى اتصالي رئيسي إيران وفرنسا، وكذلك المحادثات بين أمير عبد اللهيان وماكرون على هامش اجتماع بغداد والاجتماع الأخير لوزراء خارجية البلدين، وبحثا العلاقات الثنائية وفرص التعاون.

وأشار وزير الخارجية الايراني إلى مسؤولية أمريكا عن الوضع الحالي في الاتفاق النووي ودور صمت الدول الأوروبية الثلاث في الطمع الأمريكي، وقال أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق جيد ، لكن هذا يتطلب شروطا منها عودة الأطراف الأخرى إلى التزاماتها كاملة، ورفع الحظر بشكل فعال.

وأشار امير عبداللهيان إلى العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران، ووصف هذا الإجراء بأنه تأكيد على استمرار عدم ثقة الجمهورية الإسلامية بأمريكا، مؤكدا ضرورة تقديم ضمانات والقيام بالتحقيق من ذلك بشكل فعال.

واعتبر وزير الخارجية البرنامج الدفاعي الإيراني بأنه حق سيادي لأي دولة، وأضاف، سنواصل تعزيز قدرتنا الدفاعية بقوة دون الاكتراث الى السلوك غير البناء للعقوبات الأمريكية .

وأشار أمير عبد اللهيان إلى جدية الجمهورية الإسلامية في المفاوضات واستعدادها للتوصل إلى اتفاق جيد على الفور، مؤكدا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن تتجنب التسييس، وأكد استمرار تعاون إيران الفني مع هذه المنظمة.

بدوره قال وزير الخارجية الفرنسي إن باريس تدعم عودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي وستبذل كل ما في وسعها للقيام بذلك، معرباً عن أمله في أن تتقدم المحادثات المقبلة في فيينا بشكل سريع.

وفي هذه المباحثات، نقل وزير الخارجية الفرنسي تحيات السيد ماكرون الى الرئيس الإيراني كما بعث وزير الخارجية الإيراني تحيات آية الله رئيسي إلى الرئيس الفرنسي.

وتتواصل المحادثات الثنائية والإقليمية والدولية بين إيران وفرنسا، اليوم في باريس بين مساعدي وزيري خارجية البلدين.