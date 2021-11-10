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المحكمة ترفض طلب ترامب إصدار حكم في تحقيقات اقتحام الكونغرس

المحكمة ترفض طلب ترامب إصدار حكم في تحقيقات اقتحام الكونغرس
الأربعاء ١٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

رفضت محكمة أميركية، الأربعاء، طلبا للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لإصدار حكم مستعجل بمنع لجنة الكونغرس التي تحقق في الهجوم على مبنى الكابيتول من الإطلاع على بعض السجلات التي تخصه في البيت الأبيض.

العالم - الأميركيتان

ولم تفصل القاضية تانيا تشوتكان بالمحكمة الجزئية في مقاطعة كولومبيا في صحة الحجة القانونية التي ساقها محامو ترامب، بحسب رويترز.

إذ طالب المحامون بأن تظل السجلات الهاتفية وسجلات الزوار ووثائق البيت الأبيض الأخرى بعيدة عن أيدي اللجنة.

ويقول ترامب إن المواد التي طلبتها اللجنة تندرج تحت مبدأ قانوني يعرف باسم الحصانة التنفيذية والذي يحمي سرية بعض اتصالات البيت الأبيض.

يشار إلى أنه في 6 يناير 2021 اقتحم المئات من أنصار الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، مبنى الكونغرس، وذلك في محاولة فاشلة لمنع التصديق على فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات.

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