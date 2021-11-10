شاهد: اعادة الالتزام باستخدام الكمامات في فرنسا

العالم - اوروبا

وسجلت فرنسا ما يزيد علی اثني عشر الف إصابة جديدة وهو أعلى مستوى منذ الثامن من أيلول/سبتمبر؛ في حين بلغ مجمل الإصابات أكثر من سبعة ملايين إصابة.

وأوصت الهيئة العليا للصحة الفرنسية بعدم إعطاء لقاح "مودرنا" لمن هم دون الثلاثين من العمر. وأرجعت الهيئة سبب توصيتها إلى زيادة بسيطة في خطر حصول التهاب في القلب لهذه الفئة العمرية، جراء تلقي لقاح مودرنا.

وقد أعلنت وزارة التعليم الفرنسية إعادة العمل بإلزامية وضع اغطية الوجه في كلّ مدارس المرحلة الابتدائية في سائر أنحاء البلاد، اعتباراً من الإثنين المقبل، في قرار يرمي إلى الحدّ من تفشّي فيروس كورونا.

في هذه الأثناء يقترب الاتحاد الأوروبي من إجازة استخدام عقارين يعتمدان علی الاجسام المضادة الوحيدة النسلية لعلاج المصابين وذلك في أولى الموافقات على مثل هذا النوع من العلاج التي تجيزها وكالة الأدوية الأوروبية.

وتأتي الإجازة في وقت تواجه فيه دول عديدة في الاتحاد الأوروبي زيادة جديدة في الإصابات، وفي عدد الذين يدخلون المستشفيات، رغم مستوى التطعيم العالي في العديد من الدول.

في غضون ذلك؛ يسعى تحالف "فايزر-بيونتك" لنيل ترخيص أميركي بإعطاء جرعة ثالثة معزّزة من لقاحه المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للفئات العمرية الشابة، وقال التحالف إنه قدّم إلى السلطات الصحية الأميركية طلبا بترخيص إعطاء جرعة ثالثة معزّزة من لقاحه لجميع البالغين الذين تزيد أعمارهم على ثمانية عشر عاما.

ويحصر الاستخدام الحالي بإعطاء الجرعة الثالثة بمن تزيد أعمارهم على خمسة وستين عاما، وكذلك البالغون إذا ما كانوا يواجهون خطر الإصابة بأحد الأشكال الحادّة من المرض.