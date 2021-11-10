اتهامات دون دليل حول استهداف رئيس الوزراء العراقي

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أما في اليمن، فسخر نشطاء مواقع التواصل من تصريحات سلطان العرادة، محافظ مأرب المعين من قبل حكومة عبد ربه منصور هادي، والذي علق متأخرا على تحرير مأرب من قبل الجيش واللجان الشعبية معتبرين أنه يعيش اخر أيامه في المأرب.

وفي ليبيا حيث يتنازع خليفة حفتر قائد القوات العسكرية مع الحكومة الليبية على السلطة والمرشح المحتمل لرئاسةِ ليبيا، يلجأ إلى ورقةِ التطبيع ليقدمها للأميركي من اجل تبنيه والمجيء به رئيسا لليبيا. صدام خليفة حفتر زار كيان الاحتلال الاسرائيلي من اجلِ الحصول على الدعم مقابل التطبيع.

وفي فلسطين المحتلة انتشر وسم أنقذوا حي الشيخ جراح. حملة متواصلة تضامنا مع اهالي الحي المهددين باقتلاعهم من ارضهم ومنازلهم لزرع المستوطنين مكانهم. فاطمة البشيتي وبدر ابو دولة، نموذجان عن اهالي حي الشيخ جراح وتمسكهم بأرضهم ومنازلهم.