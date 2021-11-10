الأربعاء ١٠ نوفمبر ٢٠٢١
١٠:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

اتهامات دون دليل حول استهداف رئيس الوزراء العراقي

الأربعاء ١٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٩ بتوقيت غرينتش

انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي القاء الاتهامات دون أي دليل في قضية استهداف منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفی الكاظمي في المنطقة الخضراء ببغداد.

العالم - هاشتاغ

أما في اليمن، فسخر نشطاء مواقع التواصل من تصريحات سلطان العرادة، محافظ مأرب المعين من قبل حكومة عبد ربه منصور هادي، والذي علق متأخرا على تحرير مأرب من قبل الجيش واللجان الشعبية معتبرين أنه يعيش اخر أيامه في المأرب.

وفي ليبيا حيث يتنازع خليفة حفتر قائد القوات العسكرية مع الحكومة الليبية على السلطة والمرشح المحتمل لرئاسةِ ليبيا، يلجأ إلى ورقةِ التطبيع ليقدمها للأميركي من اجل تبنيه والمجيء به رئيسا لليبيا. صدام خليفة حفتر زار كيان الاحتلال الاسرائيلي من اجلِ الحصول على الدعم مقابل التطبيع.

وفي فلسطين المحتلة انتشر وسم أنقذوا حي الشيخ جراح. حملة متواصلة تضامنا مع اهالي الحي المهددين باقتلاعهم من ارضهم ومنازلهم لزرع المستوطنين مكانهم. فاطمة البشيتي وبدر ابو دولة، نموذجان عن اهالي حي الشيخ جراح وتمسكهم بأرضهم ومنازلهم.

روابط ذات صلة

من الرابح باستهداف منزل الكاظمي؟

کتائب حزب الله تکشف عن مسؤول محاولة اغتيال الکاظمي

شاهد: ردود أفعال عراقية علی استهداف منزل رئيس الوزراء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العفو الدوليّة: طرد أطفال فلسطين من ملعب في سوسية جريمة كراهية!

حميميم: إصابة جندي سوري برصاص قناصة المسلحين

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 10-11-2021

تونس.. تأسيس حزب جديد شبيه بالإخوان

ألمانيا تطلب من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على بيلاروس

وزير خارجية حكومة "طالبان" المؤقتة یزور باكستان اليوم