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الكشف عن تعاون عسكري متزايد بين السعودية والإحتلال الإسرائيلي

الكشف عن تعاون عسكري متزايد بين السعودية والإحتلال الإسرائيلي
الأربعاء ١٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

استمرارا للتطبيع المخزئ السري مع عدو الأمة الإسلامية يتوالى الكشف عن تعاون عسكري متزايد بين السعودية والإحتلال الإسرائيلي ضمن توجهات ولي العهد محمد بن سلمان لفرض التطبيع التدريجي مع تل أبيب.

العالم- السعودية

وفي احدث تطور قال موقع Military للشؤون العسكرية إن الطائرات المقاتلة السعودية تتشارك مع نظيرتها الإسرائيلية في تعاون أمني للمرة الثانية.

وذكر الموقع الشهير أن المهمة كانت هي مرافقة الطائرة الأمريكية B-1B Lancer. لكن السعودية أشارت إلى أن المهمة هي تدريبات ثنائية مع القوات الجوية الأمريكية.

كما قال مركز دراسات أمريكي إنه منذ بداية عام 2021 بدأت تل أبيب بالسماح بدخول منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية ضمن القواعد الأمريكية المتواجدة في السعودية.

وأكد مركز Atlantic Council الشهير أن هذه الخطوة جاءت كبديل لحماية المواقع الحساسة للمملكة.

وأشار المركز إلى أن منظومة الباتريوت الأمريكية كانت تحميها سابقًا قبل انسحابها من السعودية.

وفي أغسطس الماضي قدم محمد بن سلمان، عرضا جديدا للإحتلال مقابل التطبيع الفوري وتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما.

وأفاد مصدر سعودي رفيع المستوى لـ”سعودي ليكس” بأن ولي العهد أرسل رسالة عاجلة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، قدم من خلالها استعداد المملكة للتطبيع العاجل مع "إسرائيل".

وطلب بن سلمان – بحسب الرسالة – أن تقوم حكومة الاحتلال بسحب خط تصدير النفط من الإمارات إلى السعودية مقابل التطبيع وتعزيز العلاقات الثنائية بين الرياض وتل أبيب.

وجاء الرسالة بعدما اجتاح الغضب بن سلمان وفريقه المحيط به، إثر اتفاق اقتصادي بين الإمارات والإحتلال.

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