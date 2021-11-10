هل سيتجاوب النظام البحريني للتغيرات الإقليمية ويقدم على اصلاحات؟

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" أبناء الديرة"، اشار الشيخ الحداد الى أنه إذا أريد معرفة فيما إذا كان النظام البحريني قادم على إصلاحات أم لا، يجب أن يتم النظر الى الواقع العام في البحرين، هل هنالك اخلاءات سبيل أم هنالك اعتقالات، وهل طريقة التعاطي مع المواطنين والشعب البحريني بطرقة جيدة اي اعطائهم جزء من الحقوق وليست كافة الحقوق أم لا،

وكان قد غرد أمين عام حركة احرار البحرين الدكتور سعيد الشهابي عبر تويتر بتغريدة قال فيها:" استمرار سجن آلاف البحرانيين يؤكد الحاجة لتغيير سياسي جوهري، بعد أن فشلت العصابة الخليفية في التعايش مع الشعب أو ضمان سلامته وأمنه حان الوقت لداعميها الغربيين لرفع الغطاء السياسي والأمني والتوقف عن حمايتها فهي عدوة للانسان والبيئة والقيم والحريات العامة تعدم معارضيها".

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