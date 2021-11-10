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الشيخ قاسم: لكفّ اليد السعودية عن التدخل في شوؤننا

الشيخ قاسم: لكفّ اليد السعودية عن التدخل في شوؤننا
الأربعاء ١٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٤ بتوقيت غرينتش

طالب  نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لكفّ اليد السعودية عن التدخل في شوؤن لبنان.

العالم_لبنان

وحول الأزمة المفتعلة مع السعودية، ذكر الشيخ قاسم أن السعودية هي من بادر إلى افتعال المشكلة مع لبنان، مشددًا على أنّه ليس لدينا أي مطلب منها سوى كفّ يدها عن التدخل في شوؤننا الداخلية.

وأضاف سماحته اليوم الاربعاء خلال رعايته حفل التخرج الطالبي الذي نظمته مدارس الامام المهدي (عج) - شاهد، أن لبنان المقاوم هو بلد مستقل لا يقبل التبعية لاي احد، معتبرا أن استفاقة بعض السياسيين حديثا للتصويب ضد حزب الله مرتبط بالانتخابات النيابية.

و قال أننا على مسافة أيام من يوم الشهيد، هذا اليوم هو رمز للمقاومة التي قدمت أنبل أداءٍ على وجه الأرض في مقارنة مع باقي المقاومات، نجاحات هذه المقاومة وانتصاراتها كسرت جبروت إسرائيل وغيّرت وجه المنطقة، ما أربك العالم المستكبر ودفعه لاستخدام أسلحة إضافية لمواجهتنا"، مشيرا إلى أن "هذه المقاومة اعاقت مخطط الشرق الأوسط الجديد في حرب تموز 2006 وحرب سوريا في 2011.

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