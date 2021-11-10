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بالفيديو من بغداد..

مدير مكتب العام يكشف أهمية تصريحات السفير مسجدي حول زيارة العميد قاآني الى بغداد

الأربعاء ١٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:١٢ بتوقيت غرينتش

قال مدير مكتب قناة العالم الإخبارية في العاصمة العراقية بغداد، ان أهمية تصريحات السفير الايراني لدى بغداد، بشأن زيارة قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية العميد اسماعيل قاآني الى بغداد، تكمن في توضيح موقف طهران الشفاف حيال الاحداث التي شهدها العراق في الآونة الأخيرة.

العالم - مراسلون

الزميل نويد بهروز وخلال حوار مباشر مع نشرة أخبار العالم قال، ان بعض الاطراف المعادية حاولت تشوية موقف ايران حيال الاحداث التي شهدها العراق خلال الايام السابقة، وحاولت تلك الأطراف زج طهران في ملفات لا علاقة للأخيرة فيها، لا من قريب ولا من بعيد.

واضاف بهروز ان السفير مسجدي كان قد جدد موقف طهران من أحداث العراق الأخيرة بشرح زيارة قائد فيلق القدس العميد اسماعيل قاآني الى بغداد والتي جاءت من اجل الدعوة للهدوة والتعاون بين كافة الاطراف العراقية ودعم الاستقرار والامن في العراق.

واوضح مراسلنا،ان العميد قاأني شدد على وجوب معاقبة الجناة المتورطين بالهجوم الإرهابي على منزل رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي.

هذا وكان العميد قاآني قد التقى في بغداد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبعض الأطراف العراقية.

المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق....

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