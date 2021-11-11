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تصفيات كأس العالم.. تعادل السعودية وأستراليا يحافظ على صدارة الأخضر

تصفيات كأس العالم.. تعادل السعودية وأستراليا يحافظ على صدارة الأخضر
الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

اكتفى منتخب السعودية بالتعادل مع مضيفه الأسترالي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما، ظهر الخميس، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

العالم- السعودية

وبذلك، واصل منتخب السعودية حفاظه على المركز الأول منفردا في المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة بفارق 3 نقاط عن أستراليا الوصيفة.

وبعد أن حقق الانتصار في أول 4 جولات من المرحلة الحالية للتصفيات، توقف قطار المنتخب السعودي وتعادل مع نظيره الأسترالي في المحطة الخامسة.

ورغم أن المنتخب السعودي افتقد لخدماته حارسه الأساسي فواز القرني بسبب الإصابة إلا أن بديله محمد اليامي وأمامه خط الدفاع، استطاعوا جميعا حرمان أصحاب الأرض من تهديد مرمى الأخضر.

وينتظر أن يحل منتخب السعودية يوم الثلاثاء المقبل ضيفا على فيتنام في الجولة السادسة، علما بأن الفوز سيجعله يخطو بشكل كبير نجو التأهل المباشر لمونديال 2022.

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