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الحشد الشعبي والجيش يبحثان تعزيز التعاون المشترك في الطارمية

الحشد الشعبي والجيش يبحثان تعزيز التعاون المشترك في الطارمية
الجمعة ١٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٨ بتوقيت غرينتش

بحث آمر اللواء 12 في الحشد الشعبي في العراق جبار زيارة، اليوم الجمعة، مع قيادة فرقة المشاة السادسة الجيش العراقي التابع لقيادة عمليات بغداد الأوضاع الأمنية وتعزيز التعاون لتأمين الطارمية.

العالم - العراق

وذكر بيان لاعلام الحشد ، ان ” ذلك جاء خلال زيارة نظمها آمر اللواء 12 بالحشد جبار زيارة الى مقر اللواء المشاة التاسع و الخمسين قيادة فرقة المشاة السادسة جيش عراقي التابع لقيادة عمليات بغداد ، القوة الماسكة المشتركة في قضاء الطارمية، و كان في استقباله العقيد الركن علاء حميد عزيز آمر اللواء ٥٩ جيش عراقي” وفقا لـ "العهد نيوز".

واضاف ان ” الزيارة جاءت لغرض تعزيز التعاون بين القوات العسكرية ضمن قواطع المسؤولية و الحفاظ على المنجزات التي تحققت في قضاء الطارمية و منع حدوث الخروقات الأمنية”.

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الحشد الشعبي والجيش يبحثان تعزيز التعاون المشترك في الطارمية

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