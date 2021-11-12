الحشد الشعبي والجيش يبحثان تعزيز التعاون المشترك في الطارمية

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وذكر بيان لاعلام الحشد ، ان ” ذلك جاء خلال زيارة نظمها آمر اللواء 12 بالحشد جبار زيارة الى مقر اللواء المشاة التاسع و الخمسين قيادة فرقة المشاة السادسة جيش عراقي التابع لقيادة عمليات بغداد ، القوة الماسكة المشتركة في قضاء الطارمية، و كان في استقباله العقيد الركن علاء حميد عزيز آمر اللواء ٥٩ جيش عراقي” وفقا لـ "العهد نيوز".

واضاف ان ” الزيارة جاءت لغرض تعزيز التعاون بين القوات العسكرية ضمن قواطع المسؤولية و الحفاظ على المنجزات التي تحققت في قضاء الطارمية و منع حدوث الخروقات الأمنية”.