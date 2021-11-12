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109وفيات جديدة بكورونا في ايران خلال الـ24 ساعة الماضية

109وفيات جديدة بكورونا في ايران خلال الـ24 ساعة الماضية
الجمعة ١٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 7 آلاف و 322 إصابة و109 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة الى ان إجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها لحد الآن بلغ اكثر من 97 مليون جرعة.

العالم- ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تم تسجيل 7 آلاف و322 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 27 ألفا و269 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1158 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 3546 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 670 ألفا و656 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 109 وفيات من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 127.918 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 55 مليونا و 511 ألفا و128 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 41 مليونا و 650 ألفا و 237 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 398 ألفا و 881 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 97 مليونا و 560 ألفا و 246 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 36 مليونا و 829 ألفا و 133 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 33 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 95 مدينة والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 220 مدينة، والحالة الزرقاء (قليلة الخطورة) في 100 مدينة.

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