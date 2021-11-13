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القوات اليمنية تطردمرتزقة الامارات من جبهات مأرب وشبوة

السبت ١٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٨ بتوقيت غرينتش

تطورات مهمة تشهدها جبهات القتال في اليمن فبعد الانتصارات التي حققتها القوات اليمنية في جبهات مارب وشبوة شرق اليمن وتحريرها مناطق واسعة في هذه المحافظات تحولت الاحداث الى الساحل الغربي للبلاد.

العالم - اليمن

وسيطرت القوات اليمنية على جميع المواقع والمناطق التي كانت تسيطر عليها المليشيات المرتبطة بالامارات في هذه المحافظة. واصبحت مناطق الدريهمي والجاح والتحيتا والجراحي والخوخة وعشرات القرى الاخرى محررة بالكامل في مساحة تقدر باكثر من ثلاثة مئة كيلومتر ممتدة من اطراف مدينة الحديدة حتى اطراف مدينة المخا الواقعة في محافظة تعز والتي لازالت تحت سيطرت مرتزقة العدوان.

وقد رحب السكان بعودة القوات اليمنية الى هذه المناطق وتم فتح الطرق والشوارع واهمها طريق الحديدة - صنعا الذي ظل مغلقا لسنوات.

وفي اطار ردود الافعال لتحولات المهمة في الساحل اعترفت قوى المرتزقة المرتبطة بلامارات بالهزيمة في الحديدة وقالت في بيان ان قواتها عجزت خلال ثلاث اعوام عن تحقيق تقدم نحو مدينة الحديدة بسبب ما أسمته خيانة حكومة هادي جراء تقييدها باتفاق السويد مضيفة أن قواتها كانت في حالة حصار وفي حرب استنزافية بدون هدف وأوضح وأنها قررت الانسحاب الآن ضمن خطة انتشار جديدة للدفاع عن مناطق اخرى ومشاركة القتال مع قوات حكومة هادي في جبهات متعددة خاصة في مارب وشبوة حسب تعبيرها.

حكومة هادي شككت في عملية الانسحاب او ما سمى باعادة التموضع وقالت في بيان ان قوات المرتزقة في الساحل لم تستشرها وانها لم تكن على علم بالاحداث التي حصلت في الحديدة واكدت بعثة الامم المتحدة في الحديدة ايضا تراجع المرتزقة وقالت انه لم يتم ابلاغها مسبقا بالانسحاب وانها تراقب الوضع عن كثب.

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