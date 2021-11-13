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تظاهرات مليونية في العاصمة السودانية وسقوط أول قتيل

تظاهرات مليونية في العاصمة السودانية وسقوط أول قتيل
السبت ١٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

انطلقت تظاهرات "مليونية 13 نوفمبر" ظهر اليوم في العاصمة الخرطوم  تلبية لدعوة من تنسيقيات لجان المقاومة وتجمع المهنيين وبعض الاحزاب السياسية للمطالبة بعودة الحكومة المدنية واطلاق سراح المعتقلين السياسيين والالتزام ببنود الوثيقة الدستورية.

العالم - السودان

وبدأ تحرك المشاركين فى المظاهرات ،التى اتسمت بالسلمية، من أطراف مدن الخرطوم وامدرمان وبحري صوب المراكز المحددة للتجمع مرددين شعارت عودة المدنية وخدمة الانترنت.

وفيما يتعلق بمستجدات مواكب مليونية 13نوفمبر، أفاد مراسل قناة العالم عن سقوط قتيل من المتظاهرين، كما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية من جهتها عن "استشهاد متظاهر بنيران قوات الأمن التابعة لمجلس العسكري السوداني في أم درمان. واطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين".

وانطلقت مواكب من مختلف مدن السودان في الولايات الخارطوم، بورتسودان، دنقلا، مدني، كريمة، نيالا، كسلا، بارا، الأبيض، تندلتي القضارف المناقل سنار..

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية" إن مواكب مليونية 13 نوفمبر تتعرض للقمع المفرط الآن باستخدام كل أدوات البطش ومن بينها الرصاص الحي في بعض مناطق العاصمة الخرطوم".

ودعت اللجنة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات طارئة لوقف ماسمّته القمع وحماية حق الشعب السوداني الثائر في التعبير والتظاهر السلمي لانتزاع سلطته كاملة غير منقوصة.

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان فولكر بيرتس في تغريدة علي توتير أنه " في ضوء مظاهرات اليوم بالسودان ، أدعو مرة أخرى قوات الأمن لممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، وعلى المتظاهرين أن يحافظوا على مبدأ سلمية الاحتجاج".

وكانت السلطات في ولاية الخرطوم قد اصدرت قرارا بإغلاق جميع الجسور الرئيسية المؤدية إلى العاصمة السودانية بدءا من منتصف ليل السبت.

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