السبت ١٣ نوفمبر ٢٠٢١
٠٧:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة الأردنية..جرعة معززة ثالثة من لقاح كورونا من الأحد

الصحة الأردنية..جرعة معززة ثالثة من لقاح كورونا من الأحد
السبت ١٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة الأردنية أنها ستبدأ اعتبارا من يوم غد الأحد في إعطاء جرعة ثالثة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، للفئة العمرية 18 سنة فما فوق.

العالم-الأردن

وأوضح أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الأردنية، الدكتور عادل البلبيسي، أن الجرعة الثالثة ستكون لمن أمضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية للفئة المستهدفة لعمر 18 سنة فما فوق.

وشدد البلبيسي على أهمية تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، "إذ أن المناعة بعد ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية تنخفض"، مشددا على فعالية الجرعة الثالثة برفع المناعة لجميع الفئات العمرية.

وبين أن الوزارة تفضل أن تكون الجرعة الثالثة من نفس نوع الجرعتين الأولى والثانية، وإذا كان نوع اللقاح في الجرعتين الأولى الثانية أثر على الشخص وتسبب له في مضاعفات فيمكن تغيير نوع المطعوم في الثالثة.

ودعا المسؤول الأردني إلى التوجه للمراكز المخصصة المنتشرة في جميع محافظات المملكة وتلقيها، مبينا أن تلقي الجرعة الثالثة لا يحتاج إلى التسجيل على المنصة، وسيحصل متلقي الجرعة على شهادة تثبت ذلك.

روابط ذات صلة

بعد الجريمة البشعة.. بدء محاكمة "الشقيقات الثلاث" في الأردن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أمريكا تشكر قطر على استقبالها قاعدة العديد وتحديثها

رئيس أركان الجيش البريطاني: خطر نشوب حرب بين الغرب وروسيا يتصاعد

الصندوق الكويتي للتنمية يصدر توضيحا حول أنباء تحويل اموال الى ستريدا جعجع

المنفي وبودن یناقشان ملفات مشتركة بين لیبیا و تونس

شاهد: سوريا.. تكريم الطلاب المتفوقين من أبناء العسكريين والشهداء والمفقودين

بايدن يعترف ضمنياً بفشل أمريكا في تصفير صادرات إيران النفطية