المفوضية العراقية: تم إرسال الطعون للقضاء وسنطبق أي قرار يطلبه

العالم-العراق

وذكرت مساعد المتحدث باسم المفوضية، نبراس أبو سودة، في تصريح صحفي، انه "تم ارسال جميع الطعون وملاحقها للهيئة القضائية، وبعد ذلك ستنتظر المفوضية قرارات الهيئة بشأنها لتكون محل التنفيذ فيما لو طلبت الهيئة تنفيذ اي قرار جديد".

وأضافت أبو سودة: "بعد انتهاء العشرة ايام أمام الهيئة للنظر بالطعون وملاحقها، وفيما لو احتاجت لفترة اضافية، فنعتقد أن الموضوع منظم بقانون للتعامل مع هذا الأمر، ومن صلاحية المفوضية رفع التوصيات ونتائج الطعون للهيئة وهي من تحسم الموقف".

وتابعت، ان "مجموع الطعون المرفوعة 1436، أضيف اليها 87 ملحق طعن وجميعها رفعت للهيئة القضائية، وتوصيات مجلس المفوضين غير ملزمة للهيئة، والاخيرة هي صاحب القرار".

وأكملت أبو سودة، ان "المفوضية ستنتظر ما ستقرره الهيئة القضائية، في حال طلبت تطبيق قرار جديد، فالمفوضية ستطبقه"، مشيرة إلى أن "الهيئة لم تتقدم باعتراض حتى الآن على اجراءات وعمل مجلس المفوضين".

ويشهد العراق احتجاجات شعبية على نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في العاشر من شهر تشرين الاول/اكتوبر الماضي