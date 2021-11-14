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'إنستغرام' يختبر خاصية جديدة تنبه المستخدم إلى ضرورة أخذ استراحة

'إنستغرام' يختبر خاصية جديدة تنبه المستخدم إلى ضرورة أخذ استراحة
الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٧ بتوقيت غرينتش

بدأ تطبيق التواصل الاجتماعي إنستغرام اختبار خاصية جديدة باسم "تيك إيه بريك" (خذ استراحة) بهدف تشجيع المستخدمين على التوقف مؤقتا عن تصفح التطبيق المتخصص في عرض الصور والفيديوهات القصيرة والمملوك لشركة ميتا وهي الشركة الأم لشبكة فيسبوك.

العالم - علوم وتكنولوجيا

ونقل موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن أدم موسيري الرئيس التنفيذي لشركة تطبيق إنستغرام القول إن الخاصية الجديدة ستذكر المستخدم بضرورة أخذ استراحة من التصفح بعد فترة محددة قد تكون 10 أو 20 أو 30 دقيقة. وسيقدم التنبيه الذي يعرضه التطبيق عدة مقترحات لأخذ الاستراحة مثل أخد نفس عميق أو كتابة ما يفكر فيه المستخدم أو الاستماع إلى أغنية مفضلة أو أداء شيء ما موجود على قائمة مهام المستخدم.

وقال موسيري إنه من المتوقع ظهور الخاصية الجديدة لدى المستخدمين المدرجين على قوائم التجارب لتطبيق إنستغرام خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم طرحها على نطاق أوسع خلال كانون أول/ديسمبر المقبل.

تأتي هذه الخاصية الجديدة، في أعقاب أحدث موجة جدل حول الشركة الأم ميتا. وكانت فرانسيس هوجين مديرة الإنتاج السابقة في شركة فيسبوك قد سربت في وقت سابق من العام الحالي آلاف الوثائق من شبكة التواصل الاجتماعي العملاقة، مما أدى إلى عقد جلسات اجتماع في الكونغرس بشأن ممارسات فيسبوك، إلى جانب وجود تقارير عن التأثيرات الضارة لتطبيق إنستغرام على المستخدمين الشباب وبخاصة المراهقين.

كانت شركة إنستغرام قد أوقفت في سبتمبر الماضي خدمة إنستغرام كيدز المخصصة للأطفال بدعوى توفير المزيد من الوقت لتطوير أدوات أكثر لمساعدة الوالدين في مراقبة تصفح الأطفال للتطبيق.

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