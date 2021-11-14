وفد للخارجية الاميركية يلتقي واجهات مسلحة كردية شمالي سوريا

العالم-سوريا

وترأس وفد الخارجية الأميركية، إيثان غولديريتش، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، رفقة عدد من الدبلوماسيين والقادة العسكريين ممن قدموا من الولايات المتحدة الأميركية.

والتقى الوفد بالاضافة الى القائد العام لـ”قسد”، مظلوم عبدي، رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية “مسد”، إلهام أحمد، والرئيسين المشتركين للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بيريفان خالد وعبد حامد المهباش.

وجاء في بيان لـ"قسد"، إن قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، استقبل، السبت، مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية ترأسهم إيثان غولدريتش، نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى.

وأضاف أن الجانبين "عقدا اجتماعا مطولا بخصوص الأوضاع الأخيرة في المنطقة وسوريا، الوفد الأمريكي أكد خلاله على أهمية الحفاظ على اتفاقية خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في المنطقة وسوريا بشكل عام، وكذلك مواصلة الجهود لإلحاق الهزيمة النهائية بداعش".

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا "الصعوبات الأمنية والاقتصادية التي تعاني منها مناطق شمال وشرق سوريا وسبل زيادة تقديم الدعم الإنساني لها بغية تجاوز آثار الحرب وتمتين البنية التحتية والتنمية الاقتصادية بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار".

يشار إلى أن السلطات السورية تعتبر "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" المدعومة من الاحتلال الاميركي، "كيانا غير شرعي ويحمل السلاح غير الشرعي ضد الدولة السورية والمدنيين في المناطق التي يسيطر عليها، ولا يملك أي شخصية اعتبارية أو صفة قانونية، ويتبنى نزعات انفصالية، وينشط ضد القوانين السورية الوطنية وضد إرادة شعبها وحكومتها".