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برشلونة يخطط لضم سترلينغ فى الانتقالات الشتوية

برشلونة يخطط لضم سترلينغ فى الانتقالات الشتوية
الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٥١ بتوقيت غرينتش

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الإسباني يسابق الزمن لحسم صفقة رحيم سترلينغ، جناح نادي مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا المهاجم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير 2022.

العالم - رياضة

ويرتبط العديد من الأسماء بالدفاع عن ألوان برشلونة خاصة بعد التعاقد مع تشافي هيرنانديز، الذي سيعمل على تكوين فريق قوي قادر مرة أخرى على المنافسة المحلية والأوروبية، وعلى رأسهم داني أولمو وفيران توريس وحكيم زياش وكريستيان بوليسيتش وكولوم هودسون أودوي.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الصفقة الأقرب للواقع هى صفقة رحيم سترلينغ، خاصة أن إدارة برشلونة ترى أن هناك أملا كبيرا للغاية للتعاقد مع الإنجليزي الذي أعلن في تصريحات صحفية عن رغبته في الرحيل والتفكير في الانتقال إلى دوري آخر.

وأشارت الصحيفة إلى أن سترلينغ بعد تلك التصريحات أوقف مفاوضات التجديد مع مانشستر سيتي، ودخل برشلونة فى مفاوضات مع الجناح الإنجليزي، ويعرف أن سعره سيصل إلى 50 مليون يورو.

وتأتى خطة برشلونة في إقناع مانشستر سيتي بالحصول على سترلينغ على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مع أحقية الشراء الإلزامية مع نهاية الموسم.

وزعمت الصحيفة أن إدارة برشلونة تلعب على اهتمام سترلينغ في الرحيل عن مانشستر سيتي وبتصريحات تشافي الذي أدلى بها في مؤتمره الصحفي والتي مدح فيها اللاعب الإنجليزي.

وأنهت الصحيفة بأن الصفقة ليست سهلة على برشلونة لأن مانشستر سيتي لن يتساهل كثيرا في الطلبات المادية رغم العلاقات الجيدة مع النادي الكتالوني.

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