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حرائق متنقلة في جنوب لبنان اليوم الاحد

حرائق متنقلة في جنوب لبنان اليوم الاحد
الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٣٤ بتوقيت غرينتش

شهدت منطقة جنوب لبنان منذ ساعات الليل عدة حرائق تنقلت في محتلف الضيع و خصوصا في منطقة صور. 

العالم_لبنان

وكذلك اندلع حريق هائل في سهل الميدنة بين بلدتي كفررمانوالجرمق في منطقة النبطية ، وأتى على مساحات كبيرة من الاشجار والاعشاب ، وعملت فرق الدفاع المدنيمن مركز النبطية على محاصرته واخماده.

كما تمكنت فرق من الدفاع المدني من النبطية من اخماد عدة حرائق اندلعت بين بلدتي شوكينو​زبدين​، وفي مرتفعات حي البياض في مدينة النبطية​. بالإضافة إلى حريق شب في بين بلدتي كوثرية الرزوانصار، وآخر بين بلدتي صير الغربيةو​كفرصير​.

و خلال اخماد الحريق في منطقة صور انفجر قنبلة منمخلفات العدوالصهيوني دونراي إصابة بشرية.

و أيضا اندلع حريق كبير في احراج منطقة بيت مري في مرتفعات المشرف على العاصمة بيروت ، حيث اقترب من المنازل.

هذا وحضرت فرق الدفاع المدني وطوافات تابعة للجيش اللبناني للعمل على اخماد الحريق

و في السياق أشار رئيسمجلس النواب​ ​نبيه بري​، إلى أنه قبل اسابيع في أكروم و​جرود عكاروقبلها في الجبل و​جرود الهرملو​الشوف​، واليوم يحط مسلسل الحرائق في احراج الجنوب وهي في زمانها وجغرافيتها وتوقيتها تطرح جملة من التساؤلات نضع الاجابة عليها برسم الاحهزة الامنية والقضائية المختصة، التي يجب ان تسارع الى اجراء تحقيقاتها وتحديد المسؤليات والاسباب التي ادت لحصول هذه الكارثة، اذا لم نقل هذه الجريمة التي طاولت ليس البيئة فحسب، انما ايضا الانسان في هذه المنطقة في تراثه وثقافته وذاكرته مع المقاومة وشهدائها الذين لهم مع كل شجرة قصة مجد وبطولة.

ولفت بري إلى أنه في الوقت الذي تكاد السنة النيران تلتهم آخر ما تبقى من مساحات خضراء فيلبنانمن خلال حرائق عابرة للطوائف والمذاهب والمناطق، ألم يحن الوقت للاقتناع إن تحصين الوطن وحفظ ما تبقى من ماء الوجه الوطني وطبعاً ما تبقى من ثروة حرجية، يكون بالاقرار بتعيين ماموري أحراج خارج القيد الطائفي؟ إن أخطر الحرائق التي لا يمكن إخمادها هي الحرائق المذهبية والطائفية المندلعة في النفوس.

وتوجه بـا لتحية والشكر والتقدير للجيش اللبناني وقواتاليونيفلوالمجالس البلدية والأهالي ولمتطوعي الدفاع المدني في كشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية و​الصليب الاحمر​، وأولاً وأخيرا لرجال الدفاع المدني اللبناني الذين يطفئون حرائق الوطن والوطن وسلطته لم تنصفهم وتطفئ نيران إنتظارهم بتطبيق قانون تثيبتهم .

العالم_لبنان

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