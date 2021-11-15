استطلاعات الرأي تظهر فوز حزب 'نواصل التغيير' في انتخابات بلغاريا

العالم - اوروبا

وأظهر استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة "غالوب إنترناشونال" أن حزب "نواصل التغيير" المنتمي إلى تيار الوسط والذي شكله وزيرا الاقتصاد والمالية السابقين، كيريل بيتكوف وأسين فاسيليف، حصل على 25.8% من الأصوات، بينما أشارت معطيات وكالة "ألفا ريسيرتش" أنه حصد 26.3%.

وتجاوز "نواصل التغيير" حزب "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية" المعارض من يمين الوسط بزعامة رئيس الوزراء السابق، بويكو بوريسوف، بأكثر من 2% حسب "غالوب إنترناشونال" و3% وفق "ألفا ريسيرتش".

كما أشارت الاستطلاعات إلى نجاح 5 أحزاب أخرى في الوصول إلى مجلس النواب المؤلف من 240 مقعدا.

ولن تعلن النتيجة النهائية الرسمية قبل مرور أيام.

وفي حال خرجت النتائج مطابقة لاستطلاعات الرأي، فسينال بيتكوف، رائد الأعمال البالغ 41 عاما وزعيم حزب "نواصل التغيير"، تفويضا بتشكيل الحكومة الجديدة.

كما أشار استطلاع الرأي إلى أن الرئيس الحالي، رومين راديف، متقدم بقوة بحصده نحو 50.1% من الأصوات، لكن سيتعين عليه مواجهة مدير جامعة صوفيا، أناستاس غيردجيكوف، في جولة الإعادة يوم 21 نوفمبر، حيث كان إقبال الناخبين عند مستوى 40% فقط بينما يتطلب الانتصار في الجولة الأولى نسبة 50%.