حركة النهضة: الرئيس سعيد جمع السلطات ليكون هو الحاكم الاوحد

العالم- خاص بالعالم

وقال حسن في حديث مع قناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان الرئيس سعيد لم يطبق المادة 80 المتعلقة بالخطر الداهم، بل انه اخترق الدستور ولم يترك الحكومة ولا البرلمان، مؤكداً ان الحل ليس في معالجة الملفات، وانما كان ينوي تجميع السلطات التشريعة والتنفيذية وجزء من القضائية بيديه، وتحويل الكثير من المحاكمات المدنية الى عسكرية والدعوة الى تغيير مجلس الاعلى للقضاء، معتبراً ان هذه هي الحلول التي اقترحها الرئيس سعيد وليس معالجة الفساد والتهريب الضريبي والاموال المنهوبة.

واوضح حسن، ان حركة النهضة مع مكافحة الفساد ومحاسبة كل المجرمين في حق تونس، ولكن كلمات الرئيس سعيد كانت لتبرير انقلابه، بدليل انه بعد 110 يوماً بدا واضحاً ان الحلّ لدى الرئيس سعيد هو ان يكون الاوحد صاحب الكلمة الاولى والاخيرة في البلاد، اما الوضع الاقتصادي والاجتماعي وانتظار الشعب في توفير فرص عمل، مازالت على حالها في ظل حلّ البرلمان والحكومة.

واعتبر حسن، ان حركة النهضة أبت ان تجعل المعركة بينها وبين الرئيس سعيد، بل ان المعركة بين التجربة الديمقراطية والدستور وبين الرئيس سعيد. وان الشعب التونسي هو الذي يدافع عن ثورته وحركة النهضة جزء منهم ولا تتصدر ولا تتأخر وهي في القلب.

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