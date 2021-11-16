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بغداد تحتضن معرض "العراق 100" بمشاركة 27 دولة

بغداد تحتضن معرض
الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش

اعلن امين بغداد المعمار علاء معن، اليوم الثلاثاء، مشاركة ٢٧ دولة بمعرض "العراق ١٠٠" لفن البوستر الذي اقامته امانة بغداد بالتعاون مع جائزة تميز الدولية احتفاءً بيوم بغداد ومئوية الدولة العراقية الحديثة الى جانب فعاليات الجوق الموسيقي والالعاب النارية.

العالم-العراق

وذكر بيان للامانة، ان "هناك ٢٧ دولة شاركت بمعرض "العراق ١٠٠" بلوحات ابداعية احتفاءً بمئوية الدولة العراقية الحديثة ويوم بغداد السنوي في قاعة جمعية الفنانين التشكيليين".

واضاف ان "احتفائنا بيوم بغداد في قاعة جمعية الفنانين التشكيليين التي صممها المعمار قحطان المدفعي الذي رحل الى مثواه الاخير قبل ايام، يعد تخليداً لهذا المعمار".

وتابع البيان، ان "مدينة بغداد حية بشخوصها ورموزها ومبدعيها من المعماريين والفنانين والكتاب والادباء والشعراء الذين يحتفون معنا اليوم بيوم بغداد".

واوضح ان "لدينا اهتمام كبير بفن الكرافيتي ونسعى لنشر هذا الفن عبر تجسيد شخصيات مهمة ذات بعد انساني كبير على مستوى العالم، وقواعد جسر الصرافية في الوزيرية احدى الامثلة الناجحة لهذا الفن".

واشار الى ان "ساحة الوثبة وسط بغداد ستشهد منجز فني كبير بعد تطويرها ونصب عمل نحتي كبير لاحد فنانين العراق الرواد".

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