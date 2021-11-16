اليوم.. المنتخب السوري يواجه متصدر المجموعة بتصفيات المونديال

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ويدخل المنتخب السوري في مواجهة اليوم الأولى من إياب الدور الحاسم بطموح الفوز ولا سيما أنه يتذيل ترتيب المجموعة الأولى بنقطتين بالمركز السادس بينما يتصدر المنتخب الإيراني هذه المجموعة برصيد 13 نقطة يليه منتخب كوريا الجنوبية بـ11 نقطة فلبنان بـ 5 نقاط فالعراق بـ 4 نقاط ثم الإمارات بـ 3 نقاط.

ويخوض منتخب سوريا لقاء اليوم بغيابات مؤثرة حيث أظهرت الفحوصات الطبية للاعب عمر خريبين أنه بحاجة إلى الراحة لمدة أسبوع نظراً للإصابة التي تعرض لها في مباراة المنتخب مع نظيره العراقي في الجولة السابقة من التصفيات كدمة قوية في الكاحل إضافة إلى إصابة اللاعب اياز عثمان في المباراة ذاتها أيضاً بينما عاد سعد أحمد ومحمد عنز من الإصابة لينضما إلى المنتخب.

وكان منتخب سوريا خسر في بداية الدور الحاسم أمام إيران 0-1 ثم تعادل مع المنتخب الإماراتي بهدف لمثله وخسر أمام كوريا الجنوبية 1-2 كما خسر أمام لبنان 2-3 وتعادل مع نظيره العراقي بهدف لمثله.