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المنتخب الإيراني يلقي التحية على "كأس العالم" بعد فوز كبير على نظيره السوري

الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

تمكن المنتخب الإيراني لكرة القدم من التغلب على نظيره السوري بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن الجولة السادسة من الدور الحاسم للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم في قطر 2022.

العالم - إيران

وعلى ملعب القويسمة في الأردن تمكن اللاعب سردار آزمون في الدقيقة 33 من افتتاح التهديف لفريقه، وفي الدقيقة 42 سجل إحسان حاج صفي الهدف الثاني من ضربة جزاء في المرمى السوري، وفي الدقيقة 89 تمكن اللاعب علي قلي زاده من تسجيل الهدف الثالث والأخير، لتنهي إيران المباراة

وبقي المنتخب السوري يتذيل ترتيب المجموعة الأولى بنقطتين بالمركز السادس بينما حافظ المنتخب الإيراني على صدارته بهذه المجموعة برصيد 16 نقطة.

وكان منتخب سوريا خسر في بداية الدور الحاسم أمام إيران 0-1 ثم تعادل مع المنتخب الإماراتي بهدف لمثله وخسر أمام كوريا الجنوبية 1-2 كما خسر أمام لبنان 2-3 وتعادل مع نظيره العراقي بهدف لمثله.

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