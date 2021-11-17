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كاميرا العالم توثق عودة الامن لمديرية العبدية المحررة في مأرب

الأربعاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكثر من تسعين في المئة من مناطق ومديريات محافظة مأرب تم تحريرها خلال العمليات العسكرية للقوات اليمنية، وباتت تنعم بالأمن والإستقرار بعد سنوات من الإحتلال السعودي.

العالم - مراسلون

كاميرا العالم رصدت الأوضاع في المناطق المحررة وتحديداً مديرية العبدية احدى المديريات التي تحررت مؤخرا.

وقال مدير أمن مديرية العبدية العقيد احمد بلغيث:"نرحب بقناة العالم في مديرية العبدية التي کانت خلال السنوات الماضية تحت سيطرة العدو وأصبحت الان تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية حيث سادها الامن والاستقرار وبدأ المواطنون ممارسة حياتهم الطبيعية وأصبح الأمن مستتب".

وقال الشيخ أحمد الثابتي وهو من كبار مشائخ العبدية لقناة العالم:"الوضاع الامني الان مستتب في مديرية العبدية بشكل غيرمسبوق ونحن والجيش واللجان الشعبية الان في صف واحد وخندق واحد ولايمکن ان نفترق أبداً".

وعند زيارة قناة العالم للعبدية کان وفد أممي وحکومي قد وصل للمديرية للتو للاطلاع علی احتياجات الاهالي وتقييم الوضع الانساني فيها؛ حيث تبذل جهود کبيرة لتطبيع الاوضاع والتخفيف من معاناة المواطنين".

وقال وكيل وزارة الصحة اليمنية:"جئنا اليوم من الجيوب العبدية لزيارة مستشفی العبدية وتلمس الاحتياجات والحقيقة ان المواطنين في المديرية بحاجة ماسة الی الخدمات، فهم محرومون من الخدمات منذ فترة طويلة والمديرية كانت شبه معزولة ومحرومة من كل دعم أو تعاون أو بنية تحتية لخدمة المواطنين".

وتشير إحصائيات رسمية الى انّ المديريات المحررة بمأرب قد تعرضت لأكثر من أربعة آلاف ومئتي غارة من طيران العدوان السعودي خلال العام الجاري تسبّبت في أزمة إنسانية كبيرة للمدنيين.

تنعم المديرية المحررة بالأمن والاستقرار وتبذل السلطات المحلية جهوداً کبيرة لتطبيع الاوضاع والتخفيف من معاناة المواطنين في ظل استمرار العدوان والحصار".

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