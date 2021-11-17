المرصد: عودة مسلحين سوريين من ليبيا على متن طائرات تركية

العالم-سوريا

وذكر "المرصد"، اليوم الأربعاء، أن نحو 140 مسلحا عادوا إلى سوريا على متن طائرات تركية قادمين من ليبيا، وذلك بعد توقف دام نحو 15 يوما في عمليات نقل المسلحين السوريين من وإلى ليبيا.

ووفقا لمعطيات "المرصد"، ينتمي هؤلاء المسلحون إلى ما يسمى "فرقة السلطان مراد" و"فرقة الحمزة" (الارهابيتين) ومجموعات مسلحة أخرى، ولم تستبدلهم تركيا بمسلحين آخرين في ليبيا حتى الآن.

وسبق أن أفاد "المرصد" مطلع نوفمبر الجاري بعودة 150 مسلحا إلى سوريا من ليبيا بـ"إجازات".

ولفت "المرصد" إلى أن مئات المسلحين لا يزالون في انتظار السماح لهم بالتوجه من ليبيا إلى سوريا بـ"إجازات"، بينما ينتظر مئات آخرين نقلهم إلى ليبيا.

وزجت تركيا، بالمسلحين السوريين الموالين لها في الحرب الليبية، حيث أرسلت أنقرة مسلحين إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة "الوفاق" الليبية ضد القوات التي كان يقودها المشير خليفة حفتر، وكشف "المرصد" في أيار/ مايو العام الماضي، أن تعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية بلغ نحو 7850، رغم تقارير أشارت إلى عدم رغبة عدد من هؤلاء القتال في ليبيا، إلا أن تركيا أوقفت تمويل بعض الفصائل التي رفضت إرسال عناصر إلى ليبيا.