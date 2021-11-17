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كوريا الشمالية: لا نعتزم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

كوريا الشمالية: لا نعتزم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الأربعاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٢ بتوقيت غرينتش

أكد دبلوماسي كوري شمالي أن بلاده لن تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "ما دامت خاضعة للسياسة الأمريكية العدائية" تجاه بيونغ يانغ.

العالم - أسيا و الباسفيك

وقال ممثل كوريا الشمالية في الأمم المتحدة خلال جلسة للجمعية العامة، يوم الأربعاء، إن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقدم للجمعية العامة كل سنة تقارير متحيزة ضد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، دون أي ذكر للسياسة العدائية للولايات المتحدة والتهديدات النووية تجاه بلادنا، والتي تعتبر السبب الأساسي للقضية النووية لشبه الجزيرة الكورية".

واعتبر أن الوكالة الدولية لا تمتلك "أي مؤهلات ولا صلاحيات" لإجراء عمليات التحقق من أنشطة كوريا الشمالية التي لا تعتبر عضوا في المنظمة.

وأضاف الدبلوماسي: "نحن لن نتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما دامت الوكالة خاضعة للسياسات الأمريكية العدائية".

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